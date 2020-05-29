"Газпром" начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". Письмо с изложением этой позиции было отправлено главе минэнерго Республики Беларусь Виктору Каранкевичу. Об этом сообщил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.

27 мая состоялся телефонный разговор глав правительств обеих стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса. В нем они договорились поручить министрам энергетики Беларуси и России продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Республики Белорусь.

Коммерческий спор двух стран возник из-за стоимости российского газа для Республики в 2020 году. По мнению белоруской стороны, на фоне пандемии, снижения спроса на энергоресурсы и падения на них цен Россия могла бы снизить цену для Беларуси. Сейчас цена газа для Минска составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. С точки зрения Сергея Румаса, справедливая оптовая цена для Республики была бы 80 долларов за 1 тысячу кубометров.