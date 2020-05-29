Греция построит новый забор на границе с Турцией

Афины намерены в ближайшее время серьезно укрепить сухопутную границу с Турцией, со стороны которой в минувшем марте на греческую территорию попытались массово прорваться тысячи мигрантов.

Как сообщила газета Kathimerini, власти Греции приняли решение построить новый забор в дополнение к уже имеющимся заграждениям в районе разделяющей две страны реки Эврос. Также запланирована переброска на греко-турецкую границу дополнительно нескольких сотен военнослужащих и полицейских из-за высокого риска новых попыток проникновения нелегалов в Элладу.

По словам министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, укрепление и расширение пограничного забора поможет предотвратить внезапный наплыв беженцев на территорию ЕС.

Уточняется, что в настоящее время протяженность инженерных заграждений на греческой стороне границы составляет 12 километров. Афины увеличат длину забора как минимум в три раза, сообщают греческие СМИ.