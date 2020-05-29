Постановление губернатора Костромской области от 29 мая 2020 года № 94 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 28 мая 2020 года № 29, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 1 июня" заменить словами "до 14 июня";

подпункт 3 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"нестационарных торговых объектов, торговых мест на ярмарках и рынках, реализующих непродовольственные товары. Положения настоящего абзаца применяются исключительно на территориях Вохомского, Островского и Павинского муниципальных районов Костромской области. Реализация указанных в настоящем абзаце товаров в нестационарных торговых объектах и на ярмарках осуществляется на основании решений органов местного самоуправления , Вохомского, Островского и Павинского муниципальных районов Костромской области в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов и планами ярмарочных мероприятий при соблюдении рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Костромской области по организации работы таких объектов, в том числе при выполнении требований по социальному дистанцированию;";

абзацы шестнадцатый, семнадцатый считать абзацами семнадцатым, восемнадцатым соответственно;

2) в абзаце первом пункта 2 слова "до 1 июня" заменить словами "до 14 июня".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







