Распоряжение губернатора Костромской области от 29 мая 2020 года № 258-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в связи с необходимостью предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры, в целях временного приостановления торжественных мероприятий в помещениях отделов ЗАГС на территории Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 12.1 слова "и в соответствии с перечнем государственных социально значимых услуг, предоставляемых через ОГКУ "МФЦ" и его обособленные структурные подразделения, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению" исключить;

2) пункт 12.3 признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:

"12.5. Управлению записи актов гражданского состояния Костромской области с 1 июня 2020 года и до особого распоряжения:

1) установить запрет на проведение торжественных мероприятий в помещениях отделов ЗАГС на территории Костромской области, в том числе на регистрацию заключения брака в торжественной обстановке. Государственную регистрацию заключения брака производить только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения отделов ЗАГС Костромской области;

2) организовать оказание услуг гражданам только по предварительной записи по телефону в случае отсутствия у гражданина возможности подачи заявления для получения услуги в электронной форме через Портал государственных услуг Российской Федерации.";

4) перечень государственных социально значимых услуг, предоставляемых через ОГКУ "МФЦ" и его обособленные структурные подразделения (приложение № 2), признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июня 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







