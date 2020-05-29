Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2020 года № 304 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 2 (декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 мая 2020 г. № 103-р "Об отдельных мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края", на основании постановления главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 17 апреля 2020 г. №11 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", письма главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 27 мая 2020 г. №23-00-04/5-9018-2020, предложения главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 29 мая 2020 г. № 23-00-08/5-9222-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 3 после абзаца "прогулки с детьми на придомовой территории места жительства (пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных площадок;" дополнить абзацем следующего содержания:

"следования в санаторно-курортные организации, указанные в абзаце третьем пункта 87 настоящего постановления, и обратно;";

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Обязать лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации, указанные в абзаце третьем пункта 87 настоящего постановления, всеми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, находиться на территории санаторно-курортной организации в течение всего срока пребывания или первых 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Краснодарского края.";

3) пункты 87 и 88 изложить в следующей редакции:

"87. До особого указания гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории Краснодарского края, приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением:

оказания соответствующих услуг лицам, находящимся в служебных командировках или служебных поездках, при представлении подтверждающих документов;

бронирования мест, приема и размещения потребителей соответствующих услуг с 1 июня 2020 г. санаторно-курортными организациями, являющимися медицинскими организациями, осуществляющими санаторно-курортное лечение в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - санаторно-курортные организации), при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

88. С 31 марта 2020 г. до особого указания приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Краснодарского края.";

4) подпункт 2 пункта 810 изложить в следующей редакции:

"2) действие абзацев третьего - пятого подпункта 1 настоящего пункта не распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные с медицинской помощью; погребение близких родственников; а также на членов экипажей воздушных и речных судов, поездных и локомотивных бригад железнодорожного сообщения; транзитный проезд через территорию Краснодарского края; прибытие в санаторно-курортные организации на территории Краснодарского края, в том числе прибытие авиа- и железнодорожным транспортом при условии организации перевозки от места прибытия до места размещения (трансфер), при наличии путевки или иного документа, подтверждающего бронирование мест в таких организациях.";

5) пункт 816 изложить в следующей редакции:

"816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить междугородные перевозки пассажиров по территории Краснодарского края до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г., за исключением перевозок, организованных в целях обеспечения трансфера лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации.".

2. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" изменение, после абзаца "следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда, указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве делу;" дополнив абзацем следующего содержания:

"следования в санаторно-курортные организации на территории Краснодарского края, являющиеся медицинскими организациями, осуществляющие санаторно-курортное лечение в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, при наличии путевки или иного документа, подтверждающего бронирование мест в таких организациях (обратно - при наличии справки санаторно-курортной организации, отрывного талона к путевке или обратного талона к санаторно-курортной карте);".

3. Санаторно-курортным организациям, расположенным на территории Краснодарского края, являющимся медицинскими организациями, осуществляющим санаторно-курортное лечение в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, до возобновления деятельности осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (ПригодаВ.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

6. Постановление вступает в силу с 1 июня 2020 г., за исключением пункта 3, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







