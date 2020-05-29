Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, который сейчас разрабатывает ведомство. Документ подготовлен по поручению президента.

"День работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, а также в подразделениях скорой помощи в 2020 году будет учитываться как три дня, - сказал замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов. - Например, фельдшер скорой помощи, в течение 2 месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода".

По данным оперативного штаба, в России по ситуации на 29 мая проведено больше 10 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено больше 387 тысяч носителей COVID-19, из них 8572 за предыдущие сутки. Выздоровели больше 159 тысяч человек, скончались 4374 пациента.