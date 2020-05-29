Мобильное приложение вместо паспорта запустят с декабря

Министерство предлагает запустить в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо бумажного паспорта с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
"Мобильный идентификатор" будет работать по аналогии с бесконтактными системами банковской оплаты - через QR-код. Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев отмечал, что идея создания мобильного приложения подкрепилась практикой использования цифровых пропусков во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Мобильное приложение можно будет использовать при покупке алкоголя и сигарет, при оформлении пропусков в здания с КПП, при покупке билетов на самолеты и в театры. Использовать "Мобильный идентификатор" смогут граждане с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, однако для активации приложения необходимо будет лично обратиться в МФЦ.