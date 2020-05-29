Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.05.2020 16:01
Рубрика: Легковые авто

Nissan показал тизер 12 новых моделей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan выпустил промо-ролик "Nissan Next" грядущего обновления модельного ряда. Речь идет о 12 моделях.

Компания демонстрирует полностью новые кроссоверы Qashqai, X-Trail, Pathfinder и Micra (из хэтчбека станет кроссовером), хэтчбек Note, среднеразмерный пикап Navara, спорткупе Z, электрический кроссовер Ariya; обновленные кроссоверы Kicks и Pathfinder, внедорожники Patrol/Armada и Terra, полноразмерный пикап Frontier (бывший Titan).

Фото: Пресс-служба Datsun.
В последний раз. Datsun обновил хэтчбек redi-GO

Наибольший интерес для нас представляют, конечно, новые Qashqai и X-Trial. Два кроссовера, предлагаемые сегодня, выглядят совершенно одинаково, словно дизайнеры трудились только над одной машиной.

В новом поколении с этим будет покончено, Qashqai и X-Trail в равной мере будут нести фирменный стиль Nissan, но совершенно по-разному выглядеть. Qashqai будет иметь легкий стремительный профиль с покатой задней частью, заостренным передом и профилированными боками. Семиместный X-Trail будет иметь гораздо более строгий, функциональный дизайн, тяготеющий к классическим внедорожникам. Выход новинок ожидается одновременно во второй половине года.

Из остальных новинок хоть какой-то потенциал на нашем рынке мог бы иметь основательно изменившийся, и явно в лучшую сторону, Pathfinder. Но вряд ли Nissan пойдет на риск возобновления импорта модели в Россию.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan