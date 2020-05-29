Nissan показал тизер 12 новых моделей

Nissan выпустил промо-ролик "Nissan Next" грядущего обновления модельного ряда. Речь идет о 12 моделях.

Компания демонстрирует полностью новые кроссоверы Qashqai, X-Trail, Pathfinder и Micra (из хэтчбека станет кроссовером), хэтчбек Note, среднеразмерный пикап Navara, спорткупе Z, электрический кроссовер Ariya; обновленные кроссоверы Kicks и Pathfinder, внедорожники Patrol/Armada и Terra, полноразмерный пикап Frontier (бывший Titan).

Наибольший интерес для нас представляют, конечно, новые Qashqai и X-Trial. Два кроссовера, предлагаемые сегодня, выглядят совершенно одинаково, словно дизайнеры трудились только над одной машиной.

В новом поколении с этим будет покончено, Qashqai и X-Trail в равной мере будут нести фирменный стиль Nissan, но совершенно по-разному выглядеть. Qashqai будет иметь легкий стремительный профиль с покатой задней частью, заостренным передом и профилированными боками. Семиместный X-Trail будет иметь гораздо более строгий, функциональный дизайн, тяготеющий к классическим внедорожникам. Выход новинок ожидается одновременно во второй половине года.

Из остальных новинок хоть какой-то потенциал на нашем рынке мог бы иметь основательно изменившийся, и явно в лучшую сторону, Pathfinder. Но вряд ли Nissan пойдет на риск возобновления импорта модели в Россию.