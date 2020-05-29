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Новую версию Windows 10 можно быстро установить вручную. Как это сделать

Текст:   Антон Благовещенский
29.05.2020,  
15:35
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В минувшую среду, 27 мая, Microsoft выпустила большое обновление Windows 10 May 2020 Update, которое включает в себя множество различных нововведений. Развертывание апдейта будет происходить постепенно, в течение нескольких недель. Однако есть способы установить новую Windows 10 побыстрее.

Windows 10 ждет большое обновление

Итак, если Центр обновления сообщает, что все доступные обновления уже установлены, значит, компьютер не внесен в список первоочередных. Это легко исправить.

Чтобы быстрее других загрузить майский апдейт Windows 10, нужно отправиться на официальный сайт Microsoft и загрузить оттуда небольшой файл (нажав на кнопку Update Now), который скачает все остальные модули обновления и установит их на компьютер.

Второй способ - загрузка приложения под названием Microsoft Media Creator Tool с той же страницы сайта. После сохранения файла на диске нужно запустить его и выбрать пункт Upgrade this PC now, не забыв поставить галочку напротив пункта Keep personal files and apps.

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