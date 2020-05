Новую версию Windows 10 можно быстро установить вручную. Как это сделать

В минувшую среду, 27 мая, Microsoft выпустила большое обновление Windows 10 May 2020 Update, которое включает в себя множество различных нововведений. Развертывание апдейта будет происходить постепенно, в течение нескольких недель. Однако есть способы установить новую Windows 10 побыстрее.

Итак, если Центр обновления сообщает, что все доступные обновления уже установлены, значит, компьютер не внесен в список первоочередных. Это легко исправить.

Чтобы быстрее других загрузить майский апдейт Windows 10, нужно отправиться на официальный сайт Microsoft и загрузить оттуда небольшой файл (нажав на кнопку Update Now), который скачает все остальные модули обновления и установит их на компьютер.

Второй способ - загрузка приложения под названием Microsoft Media Creator Tool с той же страницы сайта. После сохранения файла на диске нужно запустить его и выбрать пункт Upgrade this PC now, не забыв поставить галочку напротив пункта Keep personal files and apps.