Новый Toyota Land Cruiser Prado лишится рамы и получит вариатор

Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года. Внедорожник попрощается с рамой и переедет на платформу TNGA.

Новая платформа позволит шагнуть внедорожнику на новый уровень комфорта, аэродинамики, безопасности и управляемости. По предварительным данным, длина новой генерации модели составит 4830 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1850 мм. Габариты актуальной генерации LC Prado, напомним, следующие: 4840 х 1855 х 1845 мм соответственно. Размер колёсной базы вырастет с 2790 до 2800 мм.

Моторная гамма новинки будет представлена бензиновым "атмосферником" 2.5 литра мощностью 205 л.с. и прежним 177-сильным турбодизелем 2.8 литра. Обоим прочат вариатор DirectShift-CVT, однако этот пункт инсайда, пожалуй, самый спорный. LC Prado сохранит систему полного привода во всех комплектациях.

В Toyota пообещали, что новый Land Cruiser Prado будет как никогда соответствовать характеристике "хардкорный внедорожник".

В настоящее время актуальное поколение Toyota Land Cruiser Prado в России можно купить начиная от 2 611 000 рублей. Внедорожник доступен с бензиновыми двигателями мощностью 163 и 249 л.с., а также 177-сильным дизелем.