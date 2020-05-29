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29.05.2020 16:17
Рубрика: В мире

Полицейские Миннесоты без повода арестовали журналиста CNN

Текст: Максим Макарычев
Полицейские штата Миннесота без предъявления обвинения арестовали журналиста CNN Омара Химинеса, который в прямом эфире освещал протестные акции в Миннеаполисе. Офицеры рано утром в пятницу увезли Химинеса и трех членов его съемочной группы в полицейский участок.

Химинес комментировал задержание протестующего, которое произошло на его глазах, когда к нему подошли полицейские. "Это было одно из патрульных подразделений, офицеры продвигались по улице, видели протестующих и разгоняли их. Мы предпочли уйти", - сказал Хименес, однако его арестовали и надели на него наручники. Он успел сказать офицерам "Почему я арестован?" и показать редакционное удостоверение. Его данные были четко видны на камере, которая продолжала снимать происходящее.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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В 7.40 утра в пятницу Хименес был освобожден и вернулся в эфир. Губернатор Миннесоты Тим Уолз сказал в эфире CNN, что он "глубоко извиняется за действия полиции", указав на то, что задержания журналистов являются "неприемлемыми". Ведущий прямого эфира телекомпании Джон Берман сообщил зрителям примерно через час после ареста, что президент канала Адам Цукер разговаривал с губернатором, который сказал: он работает над тем, чтобы немедленно освободить команду журналистов. "Репортер CNN и его съемочная группа были арестованы сегодня утром в Миннеаполисе за то, что выполняли свою работу, несмотря на то, что они представились как журналисты. Это явное нарушение их прав. Власти Миннесоты, включая губернатора, должны немедленно освободить трех сотрудников CNN", - такой пост появился в Twitter телеканала.

Выступая на CNN в пятницу утром после своего освобождения, Хименес сказал, что, по всей видимости, полицейские были раздражены тем, что протестующий пытался спрятаться среди членов его группы, и это обстоятельство побудило офицеров двигаться к нему и его команде, чтобы задержать их.

В четверг прошла третья ночь протестов, мародерства и вандализма в городе Миннеаполис в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, его задержали после звонка в службу 911 от сотрудника магазина, который сообщил о том, что Флойд расплатился в магазине фальшивыми деньгами. Полиция обнародовала стенограмму звонка. "Он (Флойд - прим.) сидит на своей машине, потому что он ужасно пьян и не контролирует себя", - сказал звонивший.

Уолз объявил чрезвычайное положение в штате Миннесота и приказал активировать Национальную гвардию, а президент Дональд Трамп в своем твите в четверг вечером предложил "расстреливать мародеров". Twitter обвинил главу Белого дома "в прославлении насилия". Протесты в ночь на пятницу также разразились в других крупных городах по всей Америке.

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