Почему Миннеаполис охватили громкие протесты





Трамп был сильно расстроен

Напомним, что 46-летний чернокожий Джордж Флойд скончался в понедельник после того, как белый полицейский прижал его шею коленом. Жителя Миннеаполиса задержали после звонка в службу 911 от сотрудника магазина, который сообщил о том, что Флойд якобы расплатился в магазине фальшивыми деньгами. Полиция обнародовала стенограмму звонка. "Он (Флойд) сидит на своей машине, потому что он ужасно пьян, и он не контролирует себя", - сказал звонивший.

ФБР уже ведет расследование этого трагического случая, который спровоцировал массовые акции протеста среди местного населения. Видео инцидента, снятое прохожим, не показывает, как началось противостояние задержанного и полицейских. На нем можно увидеть белого офицера, использующего колено, чтобы прижать Флойда к земле. Флойд в этот момент с трудом говорит: "Пожалуйста, я не могу дышать, не убивайте меня". "Президент Дональд Трамп был очень расстроен, когда увидел видеокадры смерти мистера Флойда, - сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. - Он хочет, чтобы справедливость восторжествовала".

Убийства стали системными?

Как сообщает Reuters, убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе и Бреонны Тейлор, застреленной в ее квартире в Луисвилле штата Кентукки, поднимают вопросы о том, были ли действия полицейских "стандартными или они использовали практику неконституционного поведения", говорится в письме на имя генерального прокурора США Уильяма Барра, отправленного председателем судебного комитета нижней палаты конгресса Джеральдом Надлером. "Общественное доверие к слепому отправлению правосудия подвергается серьезным испытаниям после недавних громких убийств афроамериканцев", - отметил Надлер. В письме также содержится просьба к минюсту, в состав которого входит ФБР, провести расследование незаконной деятельности местных правоохранительных органов. В частности, также содержится призыв провести расследование обстоятельств смерти Ахмауда Арбери, еще одного невооруженного темнокожего мужчины, который был застрелен бывшим сотрудником полиции и его сыном во время пробежки в штате Джорджия. Смерть Флойда, Арбери и Тейлор привлекла к себе всеобщее внимание в Америке. Как отмечают эксперты, эти смерти являются последними в долгой истории систематических нападений на невооруженных чернокожих мужчин и женщин на расовой почве со стороны белых полицейских или преступников.

Протесты охватывают все больше городов в США

Акции протеста проходят в Миннеаполисе уже четвертый день. Также протесты охватили другие города в США, где проживает большое количество афроамериканцев, в частности, Чикаго, Лос-Анджелес и Мемфис. Протесты распространились в Огайо и Колорадо: полиция пытается сдержать сотни людей, которые вышли на улицы. В Коламбусе, штат Огайо, толпа была разогнана после того, как полицейские применили слезоточивый газ. Протестующие в ответ использовали дымовые шашки против сотрудников полиции.

Напомним, что в четверг вечером в Миннеаполисе после ожесточенных столкновений участников акций протеста с полицейскими в городе была развернута национальная гвардия США. Губернатор Миннесоты Тим Вальц активировал войска национальной гвардии штата по просьбе мэров Миннеаполиса и близлежащего Сент-Пола, объявив "чрезвычайную ситуацию в мирное время". По его словам, грабежи, вандализм и поджоги, которые произошли в ночь на четверг, привели к повреждению многих магазинов и предприятий, в том числе принадлежащих национальным меньшинствам. В результате беспорядков в Миннеаполисе было разгромлено и сожжено несколько кварталов в районе Лонгфелло. Масштаб разрушений был показан по телеканалам, распространившим видео, снятое с полицейского вертолета. "Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к смерти и разрушениям", - говорится в заявлении Вальца, который призвал протестующих не применять насилие.

Беспорядки начались во второй половине дня во вторник, когда сотни людей пришли на перекресток Миннеанаполиса, где произошел инцидент. Организаторы митинга пытались сохранить протест мирным и поддерживать социальное дистанцирование на время пандемии коронавируса, демонстранты тем временем нарушали эти меры, скандируя: "Я не могу дышать", "Это мог быть я". Во второй вечер акций в среду на улицы вышли уже тысячи человек: протестующие бросали камни и даже коктейли Молотова в полицию. В среду полиция применила слезоточивый газ по отношении к демонстрантам, которые занялись мародерством и начали громить магазины. А в вечером в четверг, как сообщала "РГ", разгневанная толпа местных жителей ворвалась в полицейский участок, недалеко от того места, где был задушен Флойд. Это был 3-й участок департамента полиции Миннеаполиса, где, как полагают участники акции протеста, работали сотрудники, причастные к убийству Джорджа Флойда. Стражи порядка бежали из участка, который был разграблен и подожжен.

Брат требует смертной казни

Со своей стороны мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал органы правосудия предъявить уголовное обвинение против полицейского, который душил Флойда. Четверо сотрудников полиции, которые причастны к инциденту, уже уволены из нее. Между тем выяснилось, что один из этих офицеров - Дерек Шовен, ранее оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний. На этого полицейского было подано 17 жалоб со стороны задержанных за его 19-летнюю карьеру, сообщает Associated Press. Именно он, отметили свидетели, душил Флойда, несмотря на просьбы о пощаде.

Трагедия с Флойдом, отмечают наблюдатели, перекликается с делом Эрика Гарнера, который был убит в Нью-Йорке в 2014 году. Его смерть стала трагическим поводом, объединившим многих протестующих против жестокости полиции и послужила катализатором создания движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Брат Джорджа Флойда, Филониз Флойд, сказал CNN в четверг: он надеется, что офицеры полиции, которые участвовали в инциденте, заслуживают смертной казни. "Я никогда не верну своего брата. Они общались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", - заявил Филониз Флойд, добавив, что он понимает протестующих, которые испытывают такую же боль, как и он. Начальник полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо извинился за трагический инцидент с участием уже бывших сотрудников полиции, признав, что его департамент способствовал "дефициту надежды" в городе. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила смерть Флойда, заявив, что роль "укоренившейся и повсеместной расовой дискриминации" должна быть признана и рассмотрена властями. Она призвала протестующих действовать мирно, а полиции - "позаботиться о том, чтобы не усугубить нынешнюю ситуацию".

Ряд знаменитостей и спортсменов, включая Джона Бойегу, Леброна Джеймса, Бейонсе и Джастина Бибера, также выразили возмущение по поводу инцидента. Американцы требуют справедливости в многочисленных постах в соцсетях. "Настало время, когда мы, миннесотцы, американцы и люди, должны собраться вместе, чтобы не только оплакать потерю Джорджа Флойда, но и объединиться против несправедливости. У нас должна быть надежда, что вместе возможен лучший мир, более любящий и заботливый мир. Только тогда мы сможем осуществить реальные позитивные изменения", - написал в соцсетях 17-летний житель Миннесоты.

Видео: RT