Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США

Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии. "Они должны помочь в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице губернатора региона Тима Уолза в Twitter.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис во время задержания Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых документов, стражи порядка применили грубую физическую силу: афроамериканца положили на асфальт лицом вниз, а один из полицейских надавил ему коленом на шею.

"Я не могу дышать", - в течение нескольких минут хрипел Флойд, после чего потерял сознание и позже умер в больнице.

А в Миннеаполисе и других городах США начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки и погромы. К делу подключилось ФБР.