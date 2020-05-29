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29.05.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Поворот не туда. Женщина попалась в угнанной машине со слитками золота

Текст: Михаил Азнавуров

Погранслужба США сообщила о задержании на посту Блубридж на границе с Канадой женщины на угнанном автомобиле, при досмотре машины были обнаружены незадекларированные 2,3 кг золота в слитках и около 30 г марихуаны.

Случаю даже в практике несения погранслужбы неординарному, изрядную долю курьезности добавляет тот факт, что задержанная намерений покидать страну вовсе не имела - она просто заблудилась и к погранпосту выехала по ошибке.

Фото: скриншот с youtube.com
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Осознав, что направляется в Канаду, контрабандистка поневоле развернулась в промежуточной зоне, надеясь рассказать пограничникам о собственной невнимательности, но не тут то было.

В конечном счете 43-летнюю задержанную, а также автомобиль и все находки передали в распоряжение полиции штата Мичиган.

Об обстоятельствах, при которых женщина оказалась за рулем чужой машины с кучей золота и наркотиками, в полиции пока не сообщали.