Поворот не туда. Женщина попалась в угнанной машине со слитками золота

Wrong turn in a stolen car, leads to an arrest by @CBP and discovery of $130,000 worth of #GOLD bars and #marijuana at Blue Water Bridge. More info here: https://t.co/vKBZRZzVwb pic.twitter.com/wCMIIVRrhZ — CBP Great Lakes (@CBPGreatLakes) May 22, 2020

Погранслужба США сообщила о задержании на посту Блубридж на границе с Канадой женщины на угнанном автомобиле, при досмотре машины были обнаружены незадекларированные 2,3 кг золота в слитках и около 30 г марихуаны.

Случаю даже в практике несения погранслужбы неординарному, изрядную долю курьезности добавляет тот факт, что задержанная намерений покидать страну вовсе не имела - она просто заблудилась и к погранпосту выехала по ошибке.

Осознав, что направляется в Канаду, контрабандистка поневоле развернулась в промежуточной зоне, надеясь рассказать пограничникам о собственной невнимательности, но не тут то было.

В конечном счете 43-летнюю задержанную, а также автомобиль и все находки передали в распоряжение полиции штата Мичиган.

Об обстоятельствах, при которых женщина оказалась за рулем чужой машины с кучей золота и наркотиками, в полиции пока не сообщали.