Президент Сербии посетит Парад Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич намерен приехать 24 июня в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы, передает информационное агентство ТАНЮГ.

"Я получил приглашение из Москвы и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы", - сказал сербский лидер, добавив, что "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади".

Как сообщает ТАСС, ранее планировалось, что в параде примут участие 75 сербских военных.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.