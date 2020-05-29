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29.05.2020 16:08
Рубрика: В мире

Президент Сербии посетит Парад Победы в Москве

Текст: Владимир Шилов

Президент Сербии Александр Вучич намерен приехать 24 июня в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы, передает информационное агентство ТАНЮГ.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Я получил приглашение из Москвы и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы", - сказал сербский лидер, добавив, что "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади".

Как сообщает ТАСС, ранее планировалось, что в параде примут участие 75 сербских военных.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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