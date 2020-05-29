Разрушенный в ходе массовых беспорядков Миннеаполис попал на видео

Разграбленные магазины, подожженные здания, разломанные банкоматы и разбитые автомобили - такие последствия вспыхнувших на этой неделе массовых беспорядков в американском городе Миннеаполис запечатлели на видео очевидцы.

В настоящее время по распоряжению губернатора штата Миннесота в район ЧП стягиваются военнослужащие Национальной гвардии США. Они должны навести порядок на улицах бунтующего города и пресечь продолжающиеся на протяжении трех последних дней грабежи, мародерство и вандализм.

Напомним, что волнения в Миннеаполисе и других городах США начались во вторник, после распространения в соцсетях видео жестокого задержания полицией местного жителя по имени Джордж Флойд. Безоружному и не сопротивляющемуся афроамериканцу один из офицеров наступил коленом на шею при аресте. Несмотря на неоднократные просьбы закованного в наручники гражданина дать ему возможность дышать, стражи порядка продержали Флойда в таком положении несколько минут, после чего он потерял сознание и позже умер в больнице.

Происшествие немедленно было расценено в качестве очередного умышленного убийства на расовой почве. Под лозунгами "Я не могу дышать" - такими были последние слова погибшего - разгневанные американцы быстро перешли от мирной акции протеста к погромам магазинов и поджогам машин.

В ходе последовавших столкновений полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Несмотря на это, бунтовщики смогли захватить и сжечь полицейский участок.