"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом 2020 года

Испанский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2020 год. Список составлен порталом Football Benchmark.
Фото: AP Photo/Andrea Comas
Стоимость мадридского суперклуба эксперты оценили в 3,478 миллиарда евро. Компанию "сливочным" в тройке составили английский "Манчестер Юнайтед" (3,342 миллиарда евро) и "Барселона" (3,193 миллиарда).
"Барселона" сместила с третьей позиции мюнхенскую "Баварию" (2,878 миллиарда). Топ-5 замыкает победитель Лиги чемпионов сезона 2018/19 английский "Ливерпуль" (2,658 миллиарда), поднявшийся на две строчки и опередивший "Манчестер Сити" (2,606) и "Челси" (2,218). "Ювентус", который ранее был единственным представителем Италии в первой десятке рейтинга, опустился на 11-е место (1,735).
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