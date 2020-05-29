Генпрокурор РФ лично проверит резонансные факты нарушений прав детей

То, что Генпрокуратура уже давно стала основным правозащитным ведомством страны - ни для кого не секрет. В случае нарушения своих прав каждый гражданин - от пенсионера до бизнесмена - идет жаловаться, прежде всего, именно к прокурору.

Понятно, что дети прокурору жаловаться не пойдут, тем более на родителей, которые, например, не следят за ними или бьют. При этом не секрет, что зачастую родители и опекуны, которые должны заниматься воспитанием детей, не уделяют им должного внимания, а органы системы профилактики не всегда выявляют семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Поэтому, как сообщили обозревателю "РГ", в пресс-службе надзорного ведомства, вопросы профилактики детского неблагополучия, предупреждения и пресечения правонарушений против несовершеннолетних остаются чрезвычайно актуальными для прокуроров.

В частности, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова в центральном аппарате Генпрокуратуры ведется непрерывный мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках этой работы организовано проведение ряда проверок, результаты которых находятся под особым контролем генерального прокурора России.

Так, например, прокурору Москвы поручено обеспечить соблюдение прав троих детей, которых обнаружили в квартире с умершими родителями, помочь им с дальнейшим жизнеустройством.

Прокуроры Ленинградской и Оренбургской областей должны разобраться в обстоятельствах и причинах гибели четырехлетней девочки и трехлетнего мальчика, которые, по предварительным данным, остались без присмотра, упали в воду и утонули, пока взрослые ловили рыбу.

Прокурору Красноярского края необходимо установить причины и условия гибели двух детей на озере в Березовском районе. Итогом этой работы должно стать привлечение к ответственности всех виновных лиц.

Прокурору Чукотского автономного округа поручено взять на контроль расследование похищения 54-летним жителем Анадыря двухлетней девочки, оставленной родителями без присмотра на улице в коляске.

Кроме того, в Ярославской области прокуратура следит за ходом расследования гибели троих малолетних детей во время пожара в Угличском районе, а в Псковской области прокуратура взяла на контроль розыск трехлетнего ребенка, пропавшего из садового некоммерческого товарищества "Кебь".

Прокурору Астраханской области поручено разобраться в обстоятельствах избиения четырехмесячной девочки нетрезвой матерью, которая била ребенка по голове, телу и кусала за лицо. Прокуратура области взяла под контроль проведение расследования и организовала проверку деятельность органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении.

Актуальна и тема соблюдения прав несовершеннолетних в условиях распространения пандемии. Так, прокуроры Орловской, Саратовской и Ростовской областей сейчас проводят проверки в связи со вспышками коронавирусной инфекции у работников и воспитанников специализированных детских учреждений. По всем этим фактам будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства.

Оперативно надзорное ведомство реагирует и на публикации журналистов. Так, после появившейся в СМИ информации, прокуратура Якутии организовала проверку о проведении Агротехнологическим университетом субботника с массовым скоплением студентов и преподавателей без соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил. Прокурору Хабаровского края поручено проверить сведения, опубликованные рядом СМИ о необеспечении лекарственными препаратами пятилетнего ребенка, которого укусил клещ. Прокуратура даст оценку работе уполномоченного органа власти по вопросам бесплатного обеспечения детей необходимыми лекарствами.

Прокурору Архангельской области поручено организовать проверку публикации о женщине с двумя несовершеннолетними детьми, которые устроили прыжки по льдинам в разгар ледохода в Северодвинске. Прокурор даст оценку исполнения матерью родительских обязанностей.

В Ленинградской области проверяется деятельность органов, ответственных за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Сосновый Бор, где стая бездомных собак покусала 12-летнюю девочку.

В то же время в Генпрокуратуре напомнили о недопустимости формального подхода прокуроров к надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.