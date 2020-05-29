Генпрокурор РФ лично проверит резонансные факты нарушений прав детей

Новости

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей 11:01
В Японии резко снизилось производство автомобилей 10:57
На военный парад в Калининграде выйдет 75 единиц техники Балтфлота 10:57
Молодых солдат среди участников Парада Победы 24 июня не будет 10:55
Официально: "Соник в кино" получит продолжение 10:55
Опрос: Более 50% россиян готовы при возможности голосовать через интернет 10:54
Российские военные получат автомобили с искусственным интеллектом 10:50
На Среднем Урале число погибших пациентов с COVID-19 достигло 25 10:49
Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ РФ раньше срока 10:45
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими 10:43
В России выросла доля просроченных микрозаймов 10:41
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей 10:30
В Twitter появились отложенные публикации 10:27
В Перми разработали технологию очистки от отходов нефтепереработки 10:22
Более 21 тысячи москвичей стали волонтерами за время самоизоляции 10:21
Названы способы защиты от COVID-19 в общественных местах 10:21
Данные минобороны Японии могли попасть к хакерам 10:18
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек 10:15
В Татарстане СК проверит информацию о загрызших овчарку алабаях 10:12
В Туве продлили режим самоизоляции до конца июня 09:55
У спасавшегося от COVID-19 в лесу приморца не будут отбирать детей 09:50
Московские врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек 09:48
В Москве введен оранжевый уровень опасности 09:44
В Сети появятся онлайн-экскурсии по московскому метро 09:44
Бирюков: Ситуация с оплатой ЖКУ в Москве стабилизировалась 09:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 10:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Генпрокурор РФ лично проверит резонансные факты нарушений прав детей

Текст: Иван Егоров
То, что Генпрокуратура уже давно стала основным правозащитным ведомством страны - ни для кого не секрет. В случае нарушения своих прав каждый гражданин - от пенсионера до бизнесмена - идет жаловаться, прежде всего, именно к прокурору.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Понятно, что дети прокурору жаловаться не пойдут, тем более на родителей, которые, например, не следят за ними или бьют. При этом не секрет, что зачастую родители и опекуны, которые должны заниматься воспитанием детей, не уделяют им должного внимания, а органы системы профилактики не всегда выявляют семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Поэтому, как сообщили обозревателю "РГ", в пресс-службе надзорного ведомства, вопросы профилактики детского неблагополучия, предупреждения и пресечения правонарушений против несовершеннолетних остаются чрезвычайно актуальными для прокуроров.

Генпрокурор взял на личный контроль все резонансные случаи гибели детей

В частности, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова в центральном аппарате Генпрокуратуры ведется непрерывный мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках этой работы организовано проведение ряда проверок, результаты которых находятся под особым контролем генерального прокурора России.

Так, например, прокурору Москвы поручено обеспечить соблюдение прав троих детей, которых обнаружили в квартире с умершими родителями, помочь им с дальнейшим жизнеустройством.

Прокуроры Ленинградской и Оренбургской областей должны разобраться в обстоятельствах и причинах гибели четырехлетней девочки и трехлетнего мальчика, которые, по предварительным данным, остались без присмотра, упали в воду и утонули, пока взрослые ловили рыбу.

Прокурору Красноярского края необходимо установить причины и условия гибели двух детей на озере в Березовском районе. Итогом этой работы должно стать привлечение к ответственности всех виновных лиц.

Прокурору Чукотского автономного округа поручено взять на контроль расследование похищения 54-летним жителем Анадыря двухлетней девочки, оставленной родителями без присмотра на улице в коляске.

Кроме того, в Ярославской области прокуратура следит за ходом расследования гибели троих малолетних детей во время пожара в Угличском районе, а в Псковской области прокуратура взяла на контроль розыск трехлетнего ребенка, пропавшего из садового некоммерческого товарищества "Кебь".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Генпрокурор потребовал быстрой реакции на нарушения прав врачей и бизнесменов

Прокурору Астраханской области поручено разобраться в обстоятельствах избиения четырехмесячной девочки нетрезвой матерью, которая била ребенка по голове, телу и кусала за лицо. Прокуратура области взяла под контроль проведение расследования и организовала проверку деятельность органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении.

Актуальна и тема соблюдения прав несовершеннолетних в условиях распространения пандемии. Так, прокуроры Орловской, Саратовской и Ростовской областей сейчас проводят проверки в связи со вспышками коронавирусной инфекции у работников и воспитанников специализированных детских учреждений. По всем этим фактам будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства.

Оперативно надзорное ведомство реагирует и на публикации журналистов. Так, после появившейся в СМИ информации, прокуратура Якутии организовала проверку о проведении Агротехнологическим университетом субботника с массовым скоплением студентов и преподавателей без соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил. Прокурору Хабаровского края поручено проверить сведения, опубликованные рядом СМИ о необеспечении лекарственными препаратами пятилетнего ребенка, которого укусил клещ. Прокуратура даст оценку работе уполномоченного органа власти по вопросам бесплатного обеспечения детей необходимыми лекарствами.

Прокурору Архангельской области поручено организовать проверку публикации о женщине с двумя несовершеннолетними детьми, которые устроили прыжки по льдинам в разгар ледохода в Северодвинске. Прокурор даст оценку исполнения матерью родительских обязанностей.

В Ленинградской области проверяется деятельность органов, ответственных за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Сосновый Бор, где стая бездомных собак покусала 12-летнюю девочку.

В то же время в Генпрокуратуре напомнили о недопустимости формального подхода прокуроров к надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.

Власть Право Власть Право Права человека Власть Право Семейное право Власть Право Административное право Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва СЗФО Ленинградская область ПФО Оренбургская область СФО Красноярский край ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование