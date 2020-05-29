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29.05.2020 10:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Какие меры безопасности защитят здоровье участников Парады Победы

Текст: Юрий Гаврилов
Командующий парадом на Красной площади главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал о некоторых особенностях, которые привнесла в подготовку и проведение праздничного армейского смотра коронавирусная инфекция.

Понятно, что именно она стала причиной переноса военного парада с 9 Мая на более поздний срок. Но этим дело не ограничилось. Когда президент РФ назвал новую дату праздничного марша в честь 75-летия Великой Победы - 24 июня, генералам пришлось серьезно задуматься о том, как избежать эпидемии среди участников парада на всех этапах подготовки к нему. Не стоит забывать, что к торжествам в Москве привлекают военнослужащих из разных регионов России. Поэтому встал вопрос о безопасности их здоровья в дороге, в местах временно пребывания, в ходе самого парада и при возвращении с него. В итоге в Минобороны выработали алгоритм действий, который, по мнению армейского командования, является наиболее оптимальным в условиях сложной эпидемиологической обстановке.
Непарадные кадры Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

По словам Олега Салюкова, перед отправкой в подмосковный гарнизон Алабино, где традиционно проходят тренировки сводных пеших и механизированных парадных колонн, каждый военнослужащий еще раз пройдет тест на наличие коронавирусной инфекции. Только при отсутствии заражения его включат в состав участников парада.

"Работа предстоит масштабная, на ее выполнение министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу дал нам неделю. Им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением", - сообщил главком в интервью газете "Красная звезда". Он добавил, что в местах размещения участников парада военные химики проводят санобработку. Кроме того, будут приняты меры для того, чтобы во время строевых занятий и отдыха между прохождениями на тренировках максимально исключить общение военнослужащих разных подразделений.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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