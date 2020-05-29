В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19

В Липецкой области до 20 июня продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщили в администрации региона, отметив, что, ко всему прочему, главный санитарный врач области попросил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

Так, здесь по-прежнему сохраняется обязанность самоизоляции для людей 65 лет и старше, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работа торговых центров вещевых рынков, кинотеатров и других заведений для досуга, фитнес-центров и саун так же приостановлена.

- Несоблюдение этих мер ведет к росту заболеваемости, - напомнили в администрации. - И, как следствие, к невозможности снятия ограничительных мер и выпуску людей на работу. Снятие ограничений раньше 20 июня возможно. Это зависит от эпидемиологической ситуации. К сожалению, поведение жителей пока не позволяет рассматривать досрочное снятие мер.

В Липецкой области выявлено 1976 случаев коронавируса, 70 из них - за последние сутки. Медики отметили, что существует четкий недельный цикл: в выходные люди выезжают и собираются компаниями, в течение пяти дней проходит инкубационный период вируса, и к новым выходным - фиксируется рост случаев.

Тем временем

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 15 июня включительно. При этом правительство региона разрешило съезды и собрания политических партий - с соблюдением всех мер безопасности. Работа санаториев и домов отдыха - она приостанавливалась до первого июня, - теперь запрещена до особого распоряжения. В ближайшие две недели возможны как ужесточения, так и ослабления режима - в зависимости от эпидемиологической ситуации в области.