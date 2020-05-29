В Сети появятся онлайн-экскурсии по московскому метро

На проекте #Москвастобой, созданным столичным комитетом по туризму, стартует серия онлайн-экскурсий по московскому метрополитену.

Всего представлено пять онлайн-экскурсий, которые проводит москвовед и старший научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш. Она расскажет про историю строительства самых интересных и красивых станций, покажет ценные элементы декора первой половины 20 века, "секретные объекты", а также раскроет тайны некоторых станций и тоннелей метро.

Первая экскурсия посвящена красной ветке - первой линии Метрополитена, построенной в 1930-е годы. Экскурсанты увидят четыре станции: "Кропоткинскую", "Чистые пруды", "Красные ворота" и "Комсомольскую".

Вторая экскурсия познакомит с зеленой веткой. Рассказ пойдет о "Аэропорте", "Маяковской", "Театральной", "Автозаводской". Зрители третьего выпуска прогуляются по синей ветке: "Площади Революции", "Курской", "Бауманской" и "Электрозаводской".

В четвертом видео Мария Калиш расскажет про станцию "Киевская" Филевской линии и одноименную станцию, но другой ветки - Арбатско-Покровской, а также про "Арбатскую".

Последний выпуск будет посвящен станциям Кольцевой линии: "Добрынинской", "Таганской", "Комсомольской", "Новослободской".

Первая экскурсия выходит в эфир 29 мая в 10:00 на онлайн-площадке сайта москвастобой.рф.

Напомним, что #Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте этого года. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта его посетили более 900 тысяч раз.