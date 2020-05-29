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29.05.2020 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

Текст: Елена Шулепова (Тула)

С 1 июня в Тульскую область можно въезжать без оформления специального цифрового пропуска, но одновременно масочный режим вводится на территории всего региона. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

При этом режим повышенной готовности продлен до 15 июня. С 1 июня отменены не только цифровые пропуска для въезда на территорию области, но и режим двухнедельной обязательной самоизоляции для въезжающих. Особый пропускной режим действовал почти месяц - с 28 апреля.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В первый день лета смогут открыться кафе с летней верандой, но покушать в закрытых помещениях по-прежнему не получится, также действует запрет на кальяны и массовые мероприятия. Зато откроются магазины и ТЦ площадью до 400 метров, станут доступными для прогулок общественные пространства и спортивные сооружения на открытом воздухе. Заработают солярии, конноспортивные центры, стрелковые клубы, автошколам разрешили проводить практические занятия по вождению.

Разрешено также проведение публичных слушаний и прочих официальных мероприятий. При этом нельзя собираться группами больше 30 человек. В колледжах разрешили очную подготовку к экзаменам, но при этом в помещении не должно быть более пяти человек.

В тоже время масочный режим вводится на территории всей области. До этого обязательное ношение масок касалось лишь областного центра и еще шести районов. Впрочем, как подчеркивается в официальном сообщении регионального правительства, маски нужно носить (обязательно закрывая все органы дыхания) только в помещениях, общественных местах, на остановках транспорта - по улице можно ходить без них.

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