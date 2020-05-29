Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и поведения москвичей. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что самое страшное - это допустить массовое скопление людей в одной месте. Именно поэтому было принято решение ввести график для прогулок москвичей с 1 июня.

"Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель, - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". - И, если мы не увидим роста числа заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима".

Напомним, с 1 июня в столице начнет действовать второй этап снятия ограничений. Москвичи смогут выходить на прогулки, будут открыты парки и многие другие общественные пространства. При этом будут действовать определенные правила.

В частности, выходить на прогулки нужно по графику - посмотреть, каков он для вашего дома можно на сайте мэрии. Также усилен масочный режим и введены некоторые другие меры. Пропускной режим в городе продлен до 14 июня.