Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката

В Москве 1 июня откроется городской велопрокат - москвичам станут доступны около шести тысяч велосипедов на более чем 600 станциях. При этом тарифы повышаться не будут, а волонтеры и курьеры по-прежнему смогут пользоваться байками бесплатно.

Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что станут доступны также сервисы аренды электрических самокатов.

"Главное условие - обязательно надевать перчатки или после завершения поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Также регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката", - объяснил Ликсутов РИА Новости.

Он добавил, что для поездки на велосипеде и электросамокате также, как и на другом транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Ранее, напомним, о запуске велопроката и других смягчениях ограничений с 1 июня рассказал мэр столицы Сергей Собянин.