Подробности: С 1 июня москвичи снова смогут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе

Когда в разгар пандемии у Сергея Собянина спросили, что для него самое тяжелое в эти дни, он сказал: делать все наоборот по сравнению с тем, чего я добивался все последние годы в Москве. И в самом деле. С первых дней прихода на свой пост новый мэр отвоевывал пространство у машин на улицах для пешеходов, создавая все новые прогулочные маршруты и целые зоны. Добивался, чтобы москвичи снова полюбили гулять по Москве не только в праздники, но и в повседневной жизни. Добился.

Но с приходом коронавируса первое, что пришлось сделать главе города, это посадить в квартирах на самоизоляцию почти 2 миллиона пожилых людей. И город, такой живой, яркий, сверкающий иллюминацией, смехом и улыбками людей, вдруг опустел. Потребовалось два месяца борьбы с напастью, чтобы москвичи снова могли выйти из дома.

С 1 июня они смогут позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. Увы, пока не безоглядно, а только в порядке эксперимента, который по распоряжению Собянина продлится до 14 июня. "Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, так как рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования", - объяснил мэр в своем персональном блоге. Чтобы этого не произошло, власти были вынуждены разработать специальные правила для прогулок и занятий спортом.

В частности, гулять могут все, кроме тех, кто еще болен COVID-19 и ОРВИ, а так же контактирующих с ними лиц. Но не более трех раз в неделю - два дня в будни, один раз в выходной. Часы тоже определены - с 9:00 до 21:00. Можно погулять в парке, сквере - они открываются, но в радиусе не более 2 км от дома. Но и это ограниченное число прогулок должно проходить строго по графику для домов, который будет вывешиваться на сайте mos.ru. Ношение масок - по-прежнему обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Посидеть где-то на лавочке, в беседке нельзя, чтобы не подхватить инфекцию.

"Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге, - признался мэр. - Но утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно. Во-первых, дать возможность москвичам не просто "выбегать по полчасика" из дома, а совершать полноценные длительные прогулки. Во-вторых, хотелось обойтись без введения еще одной разновидности цифровых пропусков. И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит, и риска новых заражений коронавирусом".

Для занятий спортом отведено утро - до 9.00, зато в любом месте города. Исключение составляют только стадионы, спортплощадки, фитнес-центры - они остаются закрытыми. А вот покрутить педали - пожалуйста, тем более, что с 1 июня открывается и велопрокат. До сих пор им могли пользоваться только волонтеры. Можно кататься и на роликах, и на скейтбордах, и на самокатах. Обращаясь к москвичам, Собянин напоминает: "Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но "устойчивый" - не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события".

Справка "РГ"

У москвичей, которые уже привыкли выходить из дома только с цифровым пропуском, возникает первый вопрос: нужен ли пропуск? Нет. Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. А вот проверить перед выходом на улицу, прогулочный ли день сегодня у вашего дома, не переполнен ли отдыхающими людьми парк, куда вы направляетесь, стоит, так как его администрация имеет право ограничить вход, если посетителей уже слишком много. Посмотреть необходимую информацию можно на сайте mos.ru, в приложениях "Моя Москва" и "Яндекс.Карты".