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29.05.2020 04:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине названа дата начала судебных слушаний по делу Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

Предварительное слушание по второму уголовному делу о получении взяток экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина назначено на 4 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Южно-Сахалинского городского суда.

Следствие считает, что с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, получали взятки в размере от двух до десяти миллионов рублей. Их давали те, кто выдвигался на выборы в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва. В общей сложности было получено 100 миллионов рублей.

Фото: Ксения Даринская/Sakh.com
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Вместе с Александром Хорошавиным перед судом предстанет один из участников преступной группы - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Напомним, в 2018 году суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Хорошавина и двух его бывших замов - Андрея Икрамова и Сергея Карепкина - а также экс-министра островного минсельхоза Николая Борисова признали виновными в коррупции. В годы своего губернаторства он создал преступную группу, в состав которой входили вышеназванные чиновники. Выполняя распоряжения главы региона, они находили потенциальных взяткодателей из числа коммерсантов и требовали с них многомиллионную мзду. В противном случае обещали устроить предпринимателям "сладкую жизнь", используя свое служебное положение. За шесть лет, по подсчетам следователей, Хорошавин и его команда получили более 522 миллионов рублей взяток. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

На Хорошавина после вынесения приговора завели второе уголовное дело о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Дело экс-губернатора Сахалинской области

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