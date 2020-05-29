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29.05.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У спасавшегося от COVID-19 в лесу приморца не будут отбирать детей

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Отца, который увел троих детей в лес якобы для спасения от коронавируса не будут лишать родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена по правам детей в Приморском крае Ольгу Романову.

Житель Приморья объяснил, зачем ушел с детьми жить в лес во время пандемии

По ее словам, дети будут жить у бабушки до тех пор, пока в их доме папа заканчивает ремонт.

Напомним, житель поселка Кавалерово ушел с тремя детьми в ле, чтобы якобы переждать там пандемию коронавируса. Их искали два дня. Затем, из-за плохих условий в доме, органы опеки грозились отобрать у вдовца и одинокого отца, разместив их временно в отделении местной поликлиники. Однако если мужчина выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться.

Как говорит Ольга Романова, по словам детей, их отец характеризуются положительно.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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