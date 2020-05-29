В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер

Власти Бурятии продлили до 30 июня действие ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ведомстве уточнили, что в республике сохраняется масочный режим в общественных местах, на работе и на транспорте. Остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий. До конца июня останутся закрытыми торговые центры и объекты розничной торговли. Кроме того, до конца лета запрещена работа саун, бань, массажных салонов и иных заведений, где услуги оказываются в очной форме.

Режим обязательной самоизоляции сохранен для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Все приезжие из других субъектов должны оставаться дома 14 дней.

Как отметил глава региона Алексей Цыденов, большая часть ограничений была снята ранее, но ситуация не позволяет ослаблять режим. При этом разрешение на работу торговым точкам с непродовольственными товарами, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, также продлевается. Гражданам по-прежнему разрешено заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 метров.

По последним данным, на территории Бурятии выявлено 1438 пациентов с COVID-19. Из них 798 случаев зафиксировано в Улан-Удэ. За время пандемии скончались 10 человек.