Указ главы Республики Бурятия от 29 мая 2020 года № 118 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 27.05.2020 № 03-00-02/09-2668-2020, от 29.05.2020 № 03-00-02/09-2700-2020 постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103):

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Воздержаться от туристско-экскурсионных поездок организованными группами.".

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу. Режим самоизоляции может быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Рекомендовать указанным лицам соблюдать режим самоизоляции на весь период режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).".

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам:

4.1. Прибывшим на территорию Республики Бурятия:

4.1.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32, 112 и соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Бурятия (не покидать места проживания, не посещать общественные места, места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами). При отсутствии условий для самоизоляции на дому данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

4.1.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работ-ника без посещения медицинских организаций.

4.1.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.1 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

4.2. Прибывшим на территорию Республики Бурятия в связи с исполнением трудовых или служебных обязанностей (в том числе военной службы), незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32, 112.

Указанные граждане обеспечиваются санитарно-эпидемиологическими мероприятиями принимающими организациями с обязательным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить с 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно:".

1.5. Пункты 7.2, 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.2. Работу торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением следующих организаций и индивидуальных предпринимателей при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия":

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли продовольственными товарами;

специализированных объектов розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении № 2 к настоящему указу;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при обеспечении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (из расчета 1 человек на 4 кв. м).

Допускается продажа непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

7.3. Работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.".

1.6. Пункт 7.6 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 30 июня 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, где отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Разрешить индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивную подготовку на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров.

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Возобновить с 1 июня 2020 г. предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры и спорта.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.9. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 30 июня 2020 г. включительно руководствоваться положениями пунктов 4.2, 7.1, 7.2, 7,3, 10.14 настоящего указа.".

1.10. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Возобновить личный прием граждан при отсутствии возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.11. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"14.5. Возобновить личный прием граждан при отсутствии возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.12. Дополнить пунктом 14.8 следующего содержания:

"14.8. Возобновить с 1 июня 2020 г. предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Республике Бурятия по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением муниципальных учреждений культуры и спорта.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.13. Пункт 15.7.1 изложить в следующей редакции:

"15.7.1. Обеспечить медицинское наблюдение и лабораторное обследование в отношении лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа.".

1.14. Пункт 15.10 изложить в следующей редакции:

"15.10. Организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Бурятия, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление лицам с наличием коронавирусной инфекции, лицам из числа контактных лиц и лицам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения в Республике Бурятия коронавирусной инфекции, противовирусных лекарственных препаратов по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Бурятия.".

1.15. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Возобновить с 1 июня 2020 г. деятельность санаторнооздоровительных детских лагерей круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", и проверки сведений через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", для лиц, зарегистрированных на территории Республики Бурятия и не находящихся под медицинским наблюдением в режиме изоляции по предписаниям, постановлениям главных государственных санитарных врачей.

Прием и размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.

Порядок получения сведений через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" устанавливается Министерством туризма Республики Бурятия.

Разрешить организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта и расположенным в муниципальных образованиях "город Северобайкальск" и "Северо-Байкальский район", осуществлять прием и размещение лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области, при условии представления справки, выданной медицинской организацией не ранее чем за 2 дня до заезда, об отсутствии коронавирусной инфекции, а также об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.

Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках и прибывших из других субъектов Российской Федерации, осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).".

1.16. Пункты 19.1 - 19.3 признать утратившими силу.

1.17. В пункте 23.1 слова ", а также между муниципальным образованием "Кижингинский район" и муниципальным образованием "Хоринский район" исключить.

1.18. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) возобновить с 1 июня 2020 г. государственную регистрацию актов гражданского состояния по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. Государственную регистрацию заключения брака осуществлять при условии присутствия приглашенных не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







