В параде Победы во Владивостоке задействуют 21 самолет и вертолет

В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке задействуют 21 самолет и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

11 самолетов и вертолетов представят морскую авиацию Тихоокеанского флота. Это две пары дальних противолодочных самолетов Ту-142 и самолетов Ил-38, а также самолеты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолет Ми-8 и два палубных вертолета Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа подготовит по четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, истребителя Су-35С и ударные вертолеты Ка-52.

По плану самолеты и вертолеты пролетят на высоте от 300 до 500 метров параллельно улице Светланской, где пройдет наземная часть парада. Тренировки начнутся с середины июня.

Авиапарад во Владивостоке должен был состояться 9 мая, в нем также планировалось участие 21 машины. Мероприятие сорвалось из-за сильного тумана.

Напомним, что несколько дней назад российский президент Владимир Путин объявил дату парада Победы - 24 июня. Выбор был сделан не случайно: в этот в 1945 году на Красной площади состоялся легендарный парад победителей.