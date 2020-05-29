В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому в крае до 15 июня включительно продлен режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С введением режима в Приморье было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, где могут присутствовать люди, а также посещение музеев, театров, библиотек, кинотеатров, фитнес-центров, бань и саун. Несмотря на то, что 26 мая в крае приступили к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, до 15 июня не стоит ждать, что откроются заведения общепита, крупные торговые центры, косметические, СПА-, массажные салоны, начнут работать дома отдыха или санатории.

Ряд изменений коснулся работодателей Приморья. Помимо предусмотренных ранее обязательств, теперь им предписано не допускать на рабочее место сотрудников с ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства.

Между тем в крае с началом послабления ограничительных мер уже начали открываться непродовольственные магазины площадью до 400 "квадратов". Во время первого этапа снятия ограничений планируется постепенно возобновить работу салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. При этом все еще необходимо будет соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий.

По данным оперативного штаба Приморья по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 57 человек, 60 человек - выздоровели. Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом с начала эпидемии составило 1893 человека.