СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили подробности скандального уголовного дела в отношении мэра Славгорода Сергея Горбунова, которого подозревают в получении взятки.

Как оказалось, бывшего сотрудника полиции задержали при получении двух миллионов рублей, которые ему под наблюдением оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД передал руководитель коммерческой формы.

Деньги предназначались за выбор этой фирмы в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт", а также за заключение соответствующих договоров без процедуры закупок.

При задержании мэр пытался избавиться от денег, но бойцы Росгвардии пресекли эту попытку. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Сергею Горбунову меры пресечения в виде заключения под стражу.