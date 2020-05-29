В Омске многодетную мать взяли под стражу за избиение дочери

Суд принял решение о заключении под стражу женщины, которую обвиняют в истязании трехлетней дочери. По информации СУ СКР по Омской области, о преступлениях в отношении ребенка следователям стало известно из передачи на одном из федеральных каналов.

Как сообщала "РГ", истощенная девочка попала в больницу с многочисленными травмами, в том числе сотрясением головного мозга. По версии следствия, ребенка избила ее мать. Это случилось восьмого мая в поселке Дачный Омского района. Выяснилось, что у 27-летней женщины еще четверо детей, при этом семья неблагополучная: мать и неоднократно судимый отец выпивают.

Матери предъявили обвинение в истязании ребенка и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пострадавшая девочка в больнице, остальных детей забрали в соцучреждение.

Возбуждено уголовное дело и по факту халатности должностных лиц, которые обязаны предупреждать подобные преступления.