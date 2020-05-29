В Туве продлили режим самоизоляции до конца июня

Власти Тувы приняли решение о продлении режима самоизоляции до 30 июня. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, основанием стало сохранение высокого уровня распространения коронавируса в республике.

По последним данным управления Роспотребнадзора по региону, в Туве было подтверждено 997 случаев заражения COVID-19. За сутки к ним прибавилось еще 55 новых заболевших.

Напомним, 25 мая появилась информация о том, что коронавирус был диагностирован у главы Тувы Шолбана Кара-оола. Сейчас он проходит лечение в больнице, откуда продолжает руководить регионом.

Режим самоизоляции ввели в республике 30 марта. Начиная с 13 мая в Туве начали действовать послабления в ограничительных мерах: разрешены занятия спортом, прогулки вне мест массового пребывания людей и детских площадок и работа небольших магазинов непродовольственных товаров.