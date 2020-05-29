В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня

В Ингушетии режим самоизоляции продлен до 7 июня. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы региона.

Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ. На совещании с участием руководителей министерств и ведомств он отметил, что в Ингушетии не достигли результатов поэтапного выхода из карантина, поэтому ограничительные меры приходится продлевать.

Перед мусульманским праздником Ид аль-Фитр жители региона активно посещали магазины и рынки, чтобы закупить продукты питания на праздничный стол и раздачу милостыни. В результате в республике на восемь процентов выросло число людей, у которых выявлен коронавирус.

По словам главы Ингушетии, следующая неделя станет своего рода инкубационным периодом после праздничных дней и покажет, как действовать дальше.