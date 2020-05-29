Указ главы Республики Ингушетия от 29 мая 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетии от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 2 слова "по 31 мая 2020 г. включительно" заменить словами "до 7 июня 2020 г. включительно";

б) в абзаце первом подпункта "б" пункта 3 слова "по 31 мая 2020 г. включительно:" заменить словами "до 7 июня 2020 г. включительно:";

в) пункт 5.3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: "следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение

дел об административных правонарушениях государственный орган или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда, указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве делу.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







