В Северной Осетии режим нерабочих дней продлен до 14 июня

Нерабочие дни в Северной Осетии продлили еще на две недели. В указе, подписанном сегодня главой республики Вячеславом Битаровым, окончание самоизоляции запланировано на 14 июня.

При этом, в начальное постановление о самоизоляции внесены некоторые послабления режима. Например, жителям Северной Осетии разрешат заниматься спортом на улице.

"Разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе и открытых спортивных площадках, при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров", - говорится в тексте указа.

Расширили и список организаций, которые смогут приступить к работе. Откроются для посещения музеи и библиотеки, хотя и по особым правилам безопасности. Еще к работе вернутся стоматологические кабинеты и автошколы, а также розничные магазины площадью до 300 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах.

Как сообщалось ранее, В Северную Осетию прибыла бригада врачей из Москвы, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. Вместе со специалистами в республику также доставили лекарства и средства индивидуальной защиты.

По данным на 29 мая, в республике за все время выявлены 2858 случаев коронавируса. За последние сутки подтвержден 51 случай, шесть человек скончались. Всего с начала эпидемии Северной Осетии скончались 43 человека с COVID-19.