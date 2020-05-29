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29.05.2020 13:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Классику в честь Дворцовой" посмотрели онлайн больше миллиона человек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба проекта "Классика в честь Дворцовой" Фото: Пресс-служба проекта "Классика в честь Дворцовой"
Фото: Пресс-служба проекта "Классика в честь Дворцовой"

Ежегодный концерт классической музыки, посвященный Дню Санкт-Петербурга, в этот раз прошел не на Дворцовой площади, как обычно, а в онлайн-формате. Его аудитория составила больше миллиона человек.

Фото: Светлана Мазурова /РГ
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Трансляция видеоконцерта ко дню рождения Петербурга "Классика в честь Дворцовой" состоялась 27 мая в эфире телеканала "Санкт-Петербург", а также в социальных сетях.

- Один из ключевых принципов "Классики" - общедоступность: в День города каждый может прийти на Дворцовую площадь и услышать лучшие голоса планеты. Правда, для этого нужно приехать в Санкт-Петербург, - говорят организаторы проекта. - В этом же году звездный онлайн-концерт можно было увидеть из любой точки мира.

Даже в удаленном режиме "Классика" сохранила свои фирменные черты: живой звук, звездный состав участников, мультимедийные декорации, авторскую сценографию, световые эффекты и даже узнаваемую роскошную люстру. От массовых сцен с участием балета, оркестра и хора режиссер-постановщик Екатерина Галанова решила отказаться. Но это поставило новые сложные задачи. На сцене практически все время только солисты и концертмейстер, а значит, нет шанса спрятать шероховатости вокала ни за оркестр, ни за балет. Артисты, которые к моменту записи уже около двух месяцев были лишены постоянной сценической практики, безусловно, проявили высокий профессионализм. При этом съемка "Классики" проходила в пустом зале (то есть без живой отдачи), но при этом предполагала аудиторию в сотни тысяч зрителей.

Фото: Photoxpress
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- Отдельного поклона заслуживает пианистка Яна Зубова, ведущий концертмейстер Мариинского театра. Все съемочные дни она практически не покидала место у инструмента, - отмечают организаторы проекта. - Благодаря ее тонкому музыкальному чутью и колоссальному опыту аккомпанемент рояля весь вечер заменял собою оркестр без потери смыслов, а порой и с обретением новых.

Концерт в честь дня рождения Петербурга получился не только ярким и вдохновляющим, но и необычно душевным. Новым акцентом, превратившим концерт классического искусства в музыкально-просветительскую программу, стала виртуальная прогулка по знаковым местам северной столицы.

В программу вошли видеопоздравления от Алисы Фрейндлих, Михаила Пиотровского, Льва Додина, Льва Лурье, Николая Валуева и других выдающихся петербуржцев.

Запись концерта "Классика в честь Дворцовой" выложена в интернете в свободном доступе.

Прямая речь

Оксана Войкова, петербургская пенсионерка:

- Каждый год в День города мы с мужем приходим на Дворцовую площадь, чтобы вживую услышать и увидеть звезд оперы. Питерская погода не всегда баловала, но что такое ветер и дождь по сравнению с возможностью услышать саму Анну Нетребко! Или одно из последних выступлений Дмитрия Хворостовского… В этом году с погодой повезло, но коронавирус все испортил. Мы переживали. Оказалось, совершенно напрасно! Посмотрели весь концерт дома, а вместе с нами - наши друзья и родственники из разных городов и стран: сослуживец мужа из Сибири, моя давняя подруга из Израиля, семья сестры из Казахстана… Благо, для онлайн-трансляции нет границ. Удивительное ощущение! Как будто мы большой теплой компаний сходили на потрясающее по насыщенности шоу. И, знаете, сидя у экранов, мы дружно аплодировали. Уверена, артисты не могли не чувствовать наше восхищение и благодарность.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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