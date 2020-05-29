Оркестр "Таврический" в День защиты детей даст мультконцерт

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" 1 июня, в День защиты детей, выйдет в 16.00 в прямой эфир с онлайн-концертом.

Музыканты под управлением маэстро Михаила Голикова подготовили специальную программу для детей: артисты сыграют музыку из советских и диснеевских мультфильмов. Произведения Гладкова, Крылатова, оскароносного Алана Менкена в исполнении симфонического оркестра неизменно нравятся и детям, и их родителям.

- Оркестр "Таврический" не впервые играет именно "детскую" музыку, - говорят музыканты, - Ежегодно мы давали цикл концертов "Молодые - молодым", сотрудничая с "Союзмультфильмом", и каждый раз на подобных концертах видели полные залы самых внимательных слушателей. К сожалению, в этот раз 1 июня нас будут разделять экраны гаджетов, но надеемся, что зрителям будет не менее интересно, чем в обычном зале.

Этот концерт в Международный день защиты детей очень важен для оркестра.

Музыканты посвящают его детям своего коллеги. Игорь Ботвин - солист оркестра "Таврический", признанный в городе и стране талантливый виолончелист, увенчанный множеством наград. А ещё он отец троих детей. К сожалению, у двоих его маленьких сыновей выявлено серьезное генетическое заболевание. Лечение этого заболевания на сегодня известно только одно - трансплантация костного мозга. Семье музыканта очень нужна помощь - и денежная, и информационная.

- Давайте все вместе поможем отцу малышей Игорю Ботвину решить эту задачу, - говорит Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра "Таврический".

Услышать и увидеть симфонический мультконцерт можно будет в группах оркестра "Таврический" в соцсетях.