В Северодвинске вводится обязательный масочный режим

В городе Северодвинске Архангельской области в рамках усиления противоэпидемических мер ввели режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Как сообщает правительство региона, с 30 мая северодвинцы обязаны надевать маски и перчатки при посещении магазинов, организаций, оказывающих различные услуги, административных зданий и других общественных мест.

Нарушителей режима обещают привлекать к административной ответственности в виде штрафов.

Организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны не впускать посетителей без масок и перчаток. При этом надо организовать на входе продажу или бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты.

Кроме того, администрации города и перевозчикам поручено увеличить число автобусов на муниципальных маршрутах, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию автобусных остановок и других общественных мест.

Ужесточение мер безопасности в городе корабелов связано со вспышкой COVID-19. В Северодвинске зафиксировано более 40 процентов всех случаев инфекции в регионе. По данным регионального оперштаба на 29 мая, за последние сутки в Архангельской области выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 85 - в Северодвинске (из них 42 - у работников предприятий оборонной промышленности).

В Архангельской области продлили действие ограничений, связанных с распространением COVID-19, до 10 июня.