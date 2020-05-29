Волонтеры разных стран передали видеопривет добровольцам #Мывместе

В небольшом ролике снялись Барбара из Франции, Албетта из Ганы, Саламун из Кении, Джанет из Кубы, Митч из США, Гульфаруз из Казахстана. Каждый из них рассказал о своем опыте волонтерства и передал привет добровольцам российского волонтерского проекта #Мывместе.

- Доброта, поддержка, сопереживание нужны везде, во всех уголках Земли. Добровольцы помогают медикам, пожилым людям и нуждающимся. Они шьют маски, развозят продукты, организуют бесплатные обеды, помогают ухаживать за больными, борются с бедностью. А еще делятся эмоциями друг с другом, - заключают в Центре городских волонтеров Санкт-Петербурга. - Пандемия закрыла границы между странами, но у волонтерства нет границ.

Тем временем петербургские волонтеры продолжают не только доставлять продукты и развозить нуждающимся благотворительные наборы, но и делать маленькие чудеса.

Для бабушки, возле дома которой кто-то уничтожил посаженные ей цветы, восстановили клумбу. Причем эта пенсионерка даже не была заявительницей проекта - просто волонтер проходила мимо и увидела, как над вырванными и изломанными всходами плачет незнакомая старушка. Написала об этом в добровольческий чат, там сразу приняли решение скинуться деньгами и возродить клумбу за свой счет. Подошли к делу ответственно, долго совещались: что именно сажать, стоит ли брать однолетники, нужно ли подсыпать свежей почвы, будут ли сочетаться цветы друг с другом… В общем, через несколько дней бабушка снова плакала над клумбой, но уже от радости - не могла поверить в случившееся.

В другом районе волонтеры собрали денег, чтобы порадовать одинокого ветерана Евгения Семеновича. Вначале поздравили его с днем рождения - как полагается, с тортом и цветами. А спустя несколько дней навестили еще раз и вручили пакет с продуктами, купленными на оставшуюся сумму. "Своей заботой вы продлили мне жизнь на пять лет", - расстрогался Евгений Семенович.

Продолжает набирать обороты и движение "Тимуровцы 2.0", созданное волонтерами под впечатлением от работы в проекте #Мывместе. Добровольцы за собственный счет и своими силами приводят в порядок квартиры нуждающихся людей. Уже близится к завершению ремонт в квартире Галины Сергеевны, медработника на пенсии с серьезным заболеванием позвоночника. Сегодня волонтеры выбирали для ее квартиры обои - посветлее, потому что "в темной жизни уже пожила, хватит".

Одновременно идет работа в других квартирах. У кого-то безнадежно сломалась стиральная машинка, кому-то необходим серьезный ремонт с привлечением разных специалистов, кто-то не может справиться с ворохом вроде бы несложных задач, но для одинокого пожилого человека - непосильных.

- Например, приехали к Нине Михайловне, выяснилось, что у нее сломан смеситель на кухне, требуется замена, нужно сделать держатель для душа, прочистить вентиляционную решетку. Заодно почистили пылесос, завели часы, висящие высоко на стене, - рассказывают "тимуровцы". - Когда началась война, Нине Михайловне было два года, она с мамой прошла через всю блокаду Ленинграда. Ее мама работала на военном аэродроме в Агалатово, а маленькая Нина оставалась у соседки и ждала свою маму, надеясь, что она принесет хоть какую-то еду. "Мама оставляла на буфете гость зерен, и к ее приходу я все съедала", - рассказывает Нина Михайловна. Вот такие истории остаются с того страшного времени...

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 18113 заявки петербуржцев старше 65 лет, находящихся в самоизоляции.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.