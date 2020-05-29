Более 1100 крымчан подали заявки на льготную ипотеку

С момента запуска программы госсубсидирования в крупнейший крымский банк (РНКБ) поступило более 1700 заявок на получение льготного ипотечного кредита на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5 процента годовых. 65 процентов обратившихся - крымчане, еще 35 - жители материковой части РФ.

Банк одобрил заявки на оформление кредитов на сумму около трех миллиардов рублей. Средняя сумма ипотечного займа составляет 2,39 миллиона рублей.

По данным пресс-службы РНКБ, 56 процентов заемщиков - это мужчины, их средний возраст 37 лет. Женщины принимают решение о приобретении жилья в ипотеку в среднем в 40 лет.

60 процентов желающих оформить ипотеку подали заявку на оформление кредита дистанционно - на сайте банка или в мобильном приложении.

Выбрать жилье можно не только в Крыму, но и на территории Краснодарского края, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Первоначальный взнос по этой программе - от 20 процентов, льготная ставка 6,5 процента сохранится на протяжении всего срока кредитования. Приобрести жилье по этой программе можно до 1 ноября 2020 года.

- Несмотря на сложности, вызванные пандемией и режимом самоизоляции, в Крыму наблюдается стабильный спрос на ипотечное кредитование. До конца текущего года мы планируем вдвое увеличить количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом, - отмечает председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

Как сообщалось ранее, эта программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В конце апреля в РК был выдан первый ипотечный кредит со ставкой 6,5 процента годовых.