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29.05.2020 15:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 1100 крымчан подали заявки на льготную ипотеку

Текст: Юлия Суконкина

С момента запуска программы госсубсидирования в крупнейший крымский банк (РНКБ) поступило более 1700 заявок на получение льготного ипотечного кредита на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5 процента годовых. 65 процентов обратившихся - крымчане, еще 35 - жители материковой части РФ.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму после отмены самоизоляции начал восстанавливаться спрос на жилье

Банк одобрил заявки на оформление кредитов на сумму около трех миллиардов рублей. Средняя сумма ипотечного займа составляет 2,39 миллиона рублей.

По данным пресс-службы РНКБ, 56 процентов заемщиков - это мужчины, их средний возраст 37 лет. Женщины принимают решение о приобретении жилья в ипотеку в среднем в 40 лет.

60 процентов желающих оформить ипотеку подали заявку на оформление кредита дистанционно - на сайте банка или в мобильном приложении.

Выбрать жилье можно не только в Крыму, но и на территории Краснодарского края, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Первоначальный взнос по этой программе - от 20 процентов, льготная ставка 6,5 процента сохранится на протяжении всего срока кредитования. Приобрести жилье по этой программе можно до 1 ноября 2020 года.

- Несмотря на сложности, вызванные пандемией и режимом самоизоляции, в Крыму наблюдается стабильный спрос на ипотечное кредитование. До конца текущего года мы планируем вдвое увеличить количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом, - отмечает председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

Как сообщалось ранее, эта программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В конце апреля в РК был выдан первый ипотечный кредит со ставкой 6,5 процента годовых.

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