Глава Астраханской области ушел на самоизоляцию

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин самоизолировался после общения с сотрудником администрации, у которого был выявлен COVID-19. Изоляция губернатора продлится две недели.

Как сообщила ТАСС официальный представитель оперативного штаба региона Анастасия Кротов, глава области, члены кабинета министров и оперативного штаба сдали тесты на COVID-19. Предварительные результаты отрицательные.

Отметим, что ранее губернатор Игорь Бабушкин приостановил проведение общерегионального дня приема граждан в Астраханской области, которое должно было состояться 3 июня. Для решения проблем жителям региона рекомендовано обращаться в интернет-приемную.

Напомним, что 18 мая тесты подтвердили наличие коронавируса у трех сотрудников администрации губернатора. COVID-19 выявили у специалистов областного минфина, IT-одела и сотрудницы отдела по борьбе с коррупцией. В здании правительства была проведена полная дезинфекция, а отделы закрыты на карантин.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 1693 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, с момента начала пандемии умерли 15 человек.