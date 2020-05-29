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29.05.2020 12:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курорт в Красной Поляне откроет бронирование в начале июня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Горный курорт "Роза Хутор", расположенный в сочинском поселке Красная Поляна, планирует открыть бронирование в первой половине июня. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

"Мы надеемся, что курорт сможет полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей, - говорится в сообщении. - В то же время на курорте уже забронировано порядка 30 процентов номерного фонда - это наши постоянные гости, корпоративные клиенты, которые осуществили брони еще до 1 апреля".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Также здесь выразили надежду на то, что рестораны, кафе, магазины и развлечения на нижнем уровне курорта смогут начать работу не позднее 1 июля с соблюдением всех норм и рекомендаций по обеспечению нераспространения пандемии.

Напомним, в Сочи с 1 июня планируют открыться все 65 санаториев с медицинской лицензией. Всего на курортах Кубани таких средств размещения около 200.

Санатории, пансионаты и отели прекратили бронирования с 28 марта. Тогда же закрылись и все горные курорты.

Кроме того, курорты Кубани из-за коронавируса перейдут на бесконтактное обслуживание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве курортов Сочи и Анапы.

По словам исполнительного директора одно из крупных курортов Юрия Колобова, речь идет о безналичных средствах оплаты, безопасных дверных ручках и защитных экранах в общественных зонах. Также при заездах будет осуществляться бесконтактная термометрия, а при входах в отели для гостей и сотрудников планируют установить барьеры дезинфекции, в частности мелкодисперсное распыление безопасного средства дезинфекции. В том числе в номерах будут предоставляться антисептики и проводиться регулярная влажная уборка специальными средствами.

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