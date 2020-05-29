Новости

Мурманский кукольный театр откроет новый сезон спектаклем про войну 17:07
Захарова: Демарши США подрывают стратегическую стабильность 17:03
СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода 17:01
Сульянов: Без помощи Григория Рапоты турнир MMA в Минске мог не состояться 17:00
Новейший БДК "Петр Моргунов" на испытаниях отстрелялся в море 16:56
В ГД объяснили угрозу антироссийских санкций за "хакерскую атаку" на бундестаг 16:53
Квентин Тарантино назвал "лучший фильм десятилетия" 16:43
В Омске многодетную мать взяли под стражу за избиение дочери 16:41
Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве 16:39
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три 16:38
Отбывающего 23-летний тюремный срок Вайнштейна обвинили в педофилии 16:32
Шумахер, купивший Lada 4x4, сразу же отправил ее на доработку 16:26
В Сочи осудили водителя автобуса за ДТП с девятью пострадавшими 16:26
У жителей костромской деревни украли дорогу 16:24
Пять стационаров в Москве вернутся к плановому приему больных 16:21
Раскрыт секрет неопознанного 2700-летнего материала из Израиля 16:20
В Крыму после четырех лет проволочек перезахоронили воинов русской армии 16:19
В Берлине 2 июня откроются пивные и фитнес-центры 16:18
В Северной Осетии режим нерабочих дней продлен до 14 июня 16:13
Захарова призвала готовиться к новой потенциальной пандемии 16:10
Президент Сербии посетит Парад Победы в Москве 16:08
В Москве на улице открыли стрельбу 16:08
Nissan показал тизер 12 новых моделей 16:01
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок 15:54
Путин допустил включение ювелирной отрасли в перечень пострадавших 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 16:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму после четырех лет проволочек перезахоронили воинов русской армии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Русской общины Крыма Фото: Пресс-служба Русской общины Крыма
Фото: Пресс-служба Русской общины Крыма

В селе Суворово городского округа Армянска на севере Крыма состоялась церемония перезахоронения останков 861 воина русской армии князя Василия Долгорукова, участвовавших в Крымском походе. Об этом сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

В Крыму останки солдат армии Долгорукова пообещали захоронить до июля

Останки солдат и офицеров предали земле по православной традиции, установив на месте захоронения памятник - крест с надписью: "Здесь покоится прах 861 воина русской армии князя В.М. Долгорукова-Крымского, воевавших на Перекопской земле в период Русско-турецкой войны 1768-1774 г.г.". Место погребения теперь будет воинским мемориалом. Предположительно здесь захоронены воины подразделения, которым командовал генерал-поручик Максим Васильевич Берг.

Напомним, о растянувшейся на годы драматической истории этого погребения неоднократно писала "Российская газета". Четыре года назад, санитарное захоронение времен русско-турецкой войны на территории одного из садовых товариществ случайно обнаружили поисковики местного отряда. Останки 861 воина извлекли из земли, и все это время они хранились в одном из гаражей. 180 мешков с костями русских воинов годами не могли предать земле из-за бюрократических проволочек. Понадобилось вмешательство общественности, депутатов различных уровней, проведение экспертизы и множества других формальностей, чтобы воины, наконец, упокоились в крымской земле.

Это первое на территории Крыма военное кладбище XVIII века. Большинство из воинов, найденных крымскими поисковиками, погибли в бою. Как уточнил директор "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин, многие из них умерли от инфекционных заболеваний, которые буквально "выкашивали" армии XVIII века. Вместе с останками воинов нашли более 3000 сохранившихся личных вещей - это пуговицы, монеты, пули, иконы, офицерские шпаги, перстни с гравировкой.

Фото: Пресс-служба Русской общины Крыма
Общество Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря