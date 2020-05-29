В Крыму после четырех лет проволочек перезахоронили воинов русской армии

В селе Суворово городского округа Армянска на севере Крыма состоялась церемония перезахоронения останков 861 воина русской армии князя Василия Долгорукова, участвовавших в Крымском походе. Об этом сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

Останки солдат и офицеров предали земле по православной традиции, установив на месте захоронения памятник - крест с надписью: "Здесь покоится прах 861 воина русской армии князя В.М. Долгорукова-Крымского, воевавших на Перекопской земле в период Русско-турецкой войны 1768-1774 г.г.". Место погребения теперь будет воинским мемориалом. Предположительно здесь захоронены воины подразделения, которым командовал генерал-поручик Максим Васильевич Берг.

Напомним, о растянувшейся на годы драматической истории этого погребения неоднократно писала "Российская газета". Четыре года назад, санитарное захоронение времен русско-турецкой войны на территории одного из садовых товариществ случайно обнаружили поисковики местного отряда. Останки 861 воина извлекли из земли, и все это время они хранились в одном из гаражей. 180 мешков с костями русских воинов годами не могли предать земле из-за бюрократических проволочек. Понадобилось вмешательство общественности, депутатов различных уровней, проведение экспертизы и множества других формальностей, чтобы воины, наконец, упокоились в крымской земле.

Это первое на территории Крыма военное кладбище XVIII века. Большинство из воинов, найденных крымскими поисковиками, погибли в бою. Как уточнил директор "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин, многие из них умерли от инфекционных заболеваний, которые буквально "выкашивали" армии XVIII века. Вместе с останками воинов нашли более 3000 сохранившихся личных вещей - это пуговицы, монеты, пули, иконы, офицерские шпаги, перстни с гравировкой.