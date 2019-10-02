Останки более 800 солдат русской армии князя Долгорукова, разграбленные "черными копателями" под Армянском, второй год остаются непогребенными. Они лежат в гараже, сложенные в мешках.

- Два года назад "черные копатели" наткнулись под Армянском на останки солдат армии князя Долгорукова. По найденным предметам, а это были медные пуговицы с мундиров, нательные крестики, штыки, они поняли, что это захоронение 1771 года, - рассказал "РГ" председатель феодосийского городского отделения "Русского географического общества" Андрей Прокудин. - Что-то из этих находок начали выставлять на продажу или обмен, этим заинтересовалась ФСБ, было заведено уголовное дело. А когда спецслужбы проявили интерес, копатели отнесли находки в Центральный музей Тавриды.

Так начиналась эта история, у которой пока нет конца. В музее провели консервацию находок и готовят выставку, посвященную этому захоронению и истории крымского похода князя Долгорукова. Но останки воинов вот уже второй год ждут упокоения в крымской земле.

- Это было санитарное захоронение армии Долгорукова, - рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Там несколько больших братских могил, в которых было похоронено свыше 800 человек. Проблема в том, что кости солдат по-прежнему лежат в гараже.

Казалось бы, что стоит потомкам организовать достойное перезахоронение останков воинов того героического похода? Но оказалось, что все не так просто. Раскопав захоронение, грабители стерли его историческую идентификацию. Теперь это костные останки неизвестных людей, юридически которых даже не существует. О том, что это были солдаты армии Долгорукова, можно строить только предположения. По крайней мере, так выглядит ситуация с точки зрения буквы закона.

- Порядок вскрытия подобных захоронений такой же, как при извлечении останков воинов Великой Отечественной войны, - говорит начальник управления внутренней политики и взаимодействия с общественностью Совета министров РК Илья Фикс. - Должна быть карточка эксгумации, причем на останки каждого. Поскольку ничего этого нет, они не идентифицированы. Они есть, а юридически их нет.

Узел бюрократических хитросплетений затянулся дальше, и теперь местный совет и администрация Армянска, на которых возложена ответственность за перезахоронение, не могут этого сделать, поскольку у них нет документов о происхождении останков. Чтобы как-то выйти из тупика, в правительстве Крыма создали рабочую группу из историков и чиновников, которые должны разрешить эту юридическую казуистику и достойно увековечить память русских воинов. Выход, кажется, найден. В качестве экспертов привлекли специалистов Института археологии Крыма РАН, готовых идентифицировать захоронение.

- Заключение мы сделаем быстро, за два-три дня, не больше, - заверил РГ директор института Вадим Майко.

Что ж, путь расчищен? Но не тут-то было. Чтобы перезахоронение состоялось, горсовет и администрация Армянска должны выделить для этого землю. Причем по новым правилам это должен быть официальный воинский сектор на кладбище.

- Власти города, в общем, не отказываются, они предложили решение, в рамках расширения действующего кладбища. Предложили выделить на входе участок земли, там перезахоронить останки и поставить часовню, - рассказал Андрей Мальгин. - Но денег у них нет, сами они не в состоянии организовать это перезахоронение. Поэтому все дело затягивается. Ждем решение городских властей, они должны сделать отвод земли.

Исполняющий обязанности главы администрации Армянска Василий Тележенко ничего не смог добавить к этой информации, сославшись на занятость. Весной 2021 года в Крыму будут широко отмечать 250-летие похода армии князя Долгорукова, увенчавшегося взятием Кафы. В марте нынешнего года соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов. Центром памятных мероприятий должны стать Армянск, Феодосия и Алушта, где произошли основные сражения этого исторического похода, ставшего прологом включения Крыма в состав России. Позор будет потомкам, если до этого времени останки воинов армии Долгорукова все также будут лежать в гараже, ожидая пока живые вспомнят о своем долге. В третий раз солдат убьет бюрократия.

Справка "РГ"

Весной 1771 года 2-й армии князя Долгорукова, находившейся в Полтаве, поставили задачу - занять Крым. 20 апреля русские части двинулись вниз по течению Днепра. 12 июня армия Долгорукова подошла к валу на Перекопском перешейке, длина которого составляла 7 километров. Позиции на валу занимала армия численностью 60 тысяч человек. В ночь на 14 июня часть войск русской армии начала отвлекающий обстрел вала, примыкавшего к Сивашу. С другой стороны русский отряд, дождавшись стягивания сил к Сивашу, атаковал вал у Черного моря и захватил его. Командовал атакой генерал-майор Мусин-Пушкин. Одновременно русская кавалерия, воспользовавшись мелководьем Сиваша, обошла вал и с фланга ударила в тыл противника. Войско противника, защищавшее вал, бежало вглубь полуострова в сторону Кафы.