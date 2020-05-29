В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки

В Крыму с 1 июня разрешат открыться кафе и ресторанам, имеющим возможность организовать обслуживание клиентов на летних открытых площадках. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Ранее заведениям общепита разрешили работать с 1 июня в формате open-air и власти Севастополя, обязав их проводить регулярную обработку всех контактных поверхностей антисептиками и расставив столы с соблюдением социальной дистанции.

- Допускается деятельность мест общественного питания на открытом воздухе - это летние площадки и террасы, - уточнил Аксенов. - Чтобы упростить работу такого бизнеса, будет подготовлен нормативный акт Республики Крым. Опираясь на него, муниципальные органы власти смогут предоставлять для организации летних площадок земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре.

В то же время до 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. А вот занятия спортом и прогулки будут разрешены.

К 15 июня власти РК планируют нарастить количество тестирований на коронавирус, чтоб перейти к очередному этапу послаблений.