COVID-19 подтвержден еще у 150 южноуральцев

В Челябинской области от коронавируса скончались еще два пациента в возрасте 78 и 81 года. За последние сутки в регионе выявлено 150 новых случаев заболевания. Тенденция к росту числа заболевших сохраняется, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

- За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончалась 78-летняя женщина и 81-летний мужчина со злокачественным новообразованием. COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Всего с начала пандемии выявлены 2736 случаев заболевания. 1080 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.

За счет вновь выявленных семейных очагов заболевания статистика роста распространения COVID-19 вновь пошла в рост. Вторые сутки подряд в регионе фиксируются рекордные с начала пандемии показатели числа заболевших.

Как уже сообщала "РГ", минздрав объяснил это всплеск заболеваемости несоблюдением режима обязательной самоизоляции в период майских праздников - с 1 мая по 11 мая, когда люди целыми семьями встречались и вместе проводили время на улицах. После 14-дневного инкубационного периода число вновь выявленных диагнозов начало расти.

Всего от коронавирусной инфекции на Южном Урале уже скончались 37 пациентов.