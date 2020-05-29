COVID-19 подтвержден еще у 150 южноуральцев

Новости

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей 11:01
В Японии резко снизилось производство автомобилей 10:57
На военный парад в Калининграде выйдет 75 единиц техники Балтфлота 10:57
Молодых солдат среди участников Парада Победы 24 июня не будет 10:55
Официально: "Соник в кино" получит продолжение 10:55
Опрос: Более 50% россиян готовы при возможности голосовать через интернет 10:54
Российские военные получат автомобили с искусственным интеллектом 10:50
На Среднем Урале число погибших пациентов с COVID-19 достигло 25 10:49
Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ РФ раньше срока 10:45
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими 10:43
В России выросла доля просроченных микрозаймов 10:41
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей 10:30
В Twitter появились отложенные публикации 10:27
В Перми разработали технологию очистки от отходов нефтепереработки 10:22
Более 21 тысячи москвичей стали волонтерами за время самоизоляции 10:21
Названы способы защиты от COVID-19 в общественных местах 10:21
Данные минобороны Японии могли попасть к хакерам 10:18
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек 10:15
В Татарстане СК проверит информацию о загрызших овчарку алабаях 10:12
В Туве продлили режим самоизоляции до конца июня 09:55
У спасавшегося от COVID-19 в лесу приморца не будут отбирать детей 09:50
Московские врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек 09:48
В Москве введен оранжевый уровень опасности 09:44
В Сети появятся онлайн-экскурсии по московскому метро 09:44
Бирюков: Ситуация с оплатой ЖКУ в Москве стабилизировалась 09:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

COVID-19 подтвержден еще у 150 южноуральцев

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области от коронавируса скончались еще два пациента в возрасте 78 и 81 года. За последние сутки в регионе выявлено 150 новых случаев заболевания. Тенденция к росту числа заболевших сохраняется, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В Челябинской области режим самоизоляции продлят до 15 июня

- За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончалась 78-летняя женщина и 81-летний мужчина со злокачественным новообразованием. COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Всего с начала пандемии выявлены 2736 случаев заболевания. 1080 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.

За счет вновь выявленных семейных очагов заболевания статистика роста распространения COVID-19 вновь пошла в рост. Вторые сутки подряд в регионе фиксируются рекордные с начала пандемии показатели числа заболевших.

Как уже сообщала "РГ", минздрав объяснил это всплеск заболеваемости несоблюдением режима обязательной самоизоляции в период майских праздников - с 1 мая по 11 мая, когда люди целыми семьями встречались и вместе проводили время на улицах. После 14-дневного инкубационного периода число вновь выявленных диагнозов начало расти.

Всего от коронавирусной инфекции на Южном Урале уже скончались 37 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря