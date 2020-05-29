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29.05.2020,  
10:50
Текст:  Николай Грищенко

Российские военные получат автомобили с искусственным интеллектом

Фото: Пресс-служба Камского автозавода Фото: Пресс-служба Камского автозавода
Фото: Пресс-служба Камского автозавода

В России ведется разработка военных автомобилей с искусственным интеллектом и роботизированных машин. Новая беспилотная техника предназначена для использоваться на Крайнем Севере.

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости
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"В настоящее время важные направления развития военной автомобильной техники заключаются в применении технологий искусственного интеллекта, роботизации, возможности использования в особо тяжелых природно-климатических и дорожно-грунтовых условиях Арктики", - заявил газете "Красная звезда" заместитель министра обороны, Герой РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Отметим, что летом прошлого года в Волжском конструкторы продемонстрировали полярный вездеход с искусственным интеллектом Snowbus. Машина изготовлена по принципу вагонов-сцепок, что позволяет преодолевать ледяные торосы и полыньи. Вездеход с колесной формулой 8х8 также может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1,6 метра и расщелины шириной до 2 метров. Искусственный интеллект позволяет Snowbus передвигаться без водителя. Вездеход имеет дизельный генератор и тяговые синхронные электродвигатели. Максимальное время автономного движения - до 120 часов.

В апреле Камский автозавод провел успешные испытания беспилотных грузовиков, которые в условиях Заполярья преодолели 2,5 тысячи километров. КамАЗы продемонстрировали умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией, распознавать препятствия за доли секунды и рассчитывать маршрут с учетом актуальной дорожной обстановки. Контроль за перемещением беспилотных грузовиков осуществлялся из специально оборудованного центра управления.

Впрочем точные сроки принятия на вооружение беспилотных автомобилей пока не называются.

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