Ростуризм опубликует информацию о готовности регионов к приему туристов

Получить информацию о том, в каких регионах страны можно передвигаться, туристы смогут на портале Russia.Travel, который является информационной площадкой Ростуризма. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елену Лысенкову. Информировать туристов начнут в июне.

"На следующей неделе мы планируем в разделах "Регионы" размещать информацию о том, как в каждом конкретном регионе можно перемещаться туристам - где и что открыто, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок, можно ли путешествовать внутри самого региона и тому подобное", - сказала Лысенкова в ходе онлайн-конференции.

Как подчеркнула представитель Ростуризма, это площадка станет местом, где можно будет посмотреть базовую информацию по всем регионам. Информация будет регулярно обновляться.

В результате, туристы смогут оценить, что им нужно учесть, отправляясь в поездку.

Ранее в Ростуризме заявляли, что с 1 июня смогут принимать гостей санатории. Затем в течение июня будут открываться отели. Однако, в некоторых регионах действует режим ограничений на передвижение.